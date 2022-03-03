لبنان

في جسر أبو علي: مجهولون يطلقون النار باتجاه محل لبيع القهوة والسكاكر

Lebanon 24
03-03-2022 | 15:55
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أقدم مجهولون على إطلاق الرصاص من سلاح حربي بإتجاه محل لبيع القهوة والسكاكر في محلة جسر ابو علي - طرابلس وفروا بعدها إلى جهة مجهولة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وقد أدى إطلاق النار إلى تحطيم واجهة المحل الزجاجية فيما الأضرار أتت مادية.

ولم تعرف دوافع إطلاق النار حتى الآن.
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