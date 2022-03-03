في جسر أبو علي: مجهولون يطلقون النار باتجاه محل لبيع القهوة والسكاكر

أقدم مجهولون على إطلاق الرصاص من سلاح حربي بإتجاه محل لبيع القهوة والسكاكر في محلة جسر ابو علي - طرابلس وفروا بعدها إلى جهة مجهولة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وقد أدى إطلاق النار إلى تحطيم واجهة المحل الزجاجية فيما الأضرار أتت مادية.ولم تعرف دوافع إطلاق النار حتى الآن.