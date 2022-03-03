شيخ العقل زار آل مطر متضامناً: الدولة مدعوّة إلى كشف ملابسات حريق عيتات

تمنّى سماحة شيخ العقل لطائفة الموّحدين الدروز سامي ابي المنى على الدولة والمسؤولين جميعا إيلاء متطوّعي الدفاع المدني الاهتمام المطلوب وإنصافهم بحقوقهم ودعم صمودهم، لاستمرار عملهم الانساني واستبسالهم المشهود في إطفاء نيران الحرائق ومواجهة الكوارث على اختلافها.كلام الشيخ ابي المنى جاء خلال زيارة قام بها الى بلدة مجدليا في منطقة الغرب - عاليه للتضامن مع عائلة أبناء الشيخ زياد مطر، اثر تعرض مستودعاتهم في بلدة عيتات للحريق التام. وقد اعرب سماحته عن "تقديره لموقف الأخوة المشايخ الثلاثة المصابين في مصدر رزقهم وتحمّلهم الكارثة، بمزيد من الايمان والثقة بالله والصبر والرضا والتسليم".واذ أثنى شيخ العقل على دور رجال الدفاع المدني المتطوعين، شدّد على ضرورة تحمّل الدولة مسؤوليتها في التحقيق وكشف ملابسات الحادث الذي يأتي بعد حادثة القضاء على نحو 300 قفير من المنحل التابع للشيخ نبيل العياص في الشوف.