الجيش: توقيف 3 أشخاص في سن الفيل لحيازتهم مخدّرات وكميّة من العملات المزوّرة

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 3 /3 /2022، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة سن الفيل كلا من: (ج.ي)، (أ.م) و(ع.ق) لحيازتهم كمية متنوعة من المخدرات (حشيشة الكيف، الماريجوانا، حبوب الكبتاغون والكوكايين، الهيرويين وexteci ، والكيتامين الهندي)، إضافة إلى كمية من العملات المزورة ودفتر شيكات.سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".