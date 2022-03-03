الخازن: فلتكن معركة

غرّد النائب فريد هيكل الخازن عبر حسابه على موقع "تويتر"، قائلًا: "‏ليست المرة الاولى التي نطوّق ولن نحيد عن ثوابتنا تحّية للوزير فرنجية ولوفائه معركة فلتكن".

