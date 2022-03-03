لبنان

الخازن: فلتكن معركة

Lebanon 24
03-03-2022 | 16:49
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غرّد النائب فريد هيكل الخازن عبر حسابه على موقع "تويتر"، قائلًا: "‏ليست المرة الاولى التي نطوّق ولن نحيد عن ثوابتنا تحّية للوزير فرنجية ولوفائه معركة فلتكن". 
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