لبنان

قطيعة

Lebanon 24
03-03-2022 | 17:05
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بلغت العلاقة حدّ القطيعة بين دولة كبرى ومرجع كبير وتياره قبل البيان الأخير حول الموقف الرسمي من الحرب الروسية- الأوكرانية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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