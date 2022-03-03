لبنان

تحضير لقفزة في سعر صرف الدولار

Lebanon 24
03-03-2022 | 17:07
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بدأ التحضير لإحداث قفزة في سعر صرف الدولار، بانتظار التوقيت المناسب، وربما في الأسبوع الذي يلي انحسار المنخفض الجوي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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