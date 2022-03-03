لبنان

نصّار ل"اللواء": انا مع إنشاء "الميغا سنتر"

Lebanon 24
03-03-2022 | 17:53
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عرض رئيس المجلس نبيه بري المستجدات السياسية وشؤوناً متصلة بوزارتي الشباب والرياضة والسياحة خلال استقباله الوزيرين جورج كلّاس ووليد نصّار.
وقال الوزير نصّار لـ"اللواء": "انا مع إنشاء الميغا سنتر واكثر الوزراء إن لم يكن كلهم معها والشعب اللبناني كله معها لأن صفيحة البنزين اصبحت باربعمائة الف ليرة تقريباً، ولكننا سنقف الى جانب وزير الداخلية نساعده كي يتمكن من إنشاء مراكز الاقتراع الكبرى بالسرعة الممكنة حتى لا تتأخر الانتخابات، ولأنها ضرورة للعملية الانتخابية وللناخبين".
(اللواء)
المصدر: اللواء
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