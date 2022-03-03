بالتفصيل: هذه هي الترشيحات الانتخابية المتوقعة لحركة امل

كتبت" نداء الوطن": من ناحية حركة «أمل»، ما هو ظاهر للعيان حتى الساعة: اثنان آثرا العزوف طوعاً وهما مستقلان في الكتلة: انور الخليل وياسين جابر. والنائب الحركي محمد نصرالله ابدى رغبته بعدم المتابعة والعودة الى التفرغ للعمل الحركي وسيحل مكانه قبلان قبلان. وفي الكواليس تتحدث المعلومات عن بدائل لكل من النواب الحركيين: محمد خواجة،علي بزي،علي خريس، فيما علي عسيران لم يحسم خياره بعد. دخلت القيادة في نقاش موسع حول الترشيحات. انقسمت الآراء بين مؤيد لاستمرار القديم على قدمه، وبين المتحمسين للتغيير. اعتبارات كثيرة تداخلت في التسميات الجديدة، منها العائلية والعلاقات الشخصية، والموقع الاجتماعي. افتتتح النائب ياسين جابر قائمة العازفين عن الترشح ليختتم مسيرة نيابية عمرها 27 عاماً. منذ 17 تشرين، ومحاولة مجموعات الحراك احراق منزله في الجنوب، اصيب بخيبة، ثم جاءت مواقفه التي عبر عنها عبر كلوب هاوس لتضيف برودة الى علاقته مع رئيس مجلس النواب نبيه بري. لم يعد جابر بوارد الترشح مجدداً. صارح محيطيه بهذا الامر منذ اشهر طوال، تقاطع ذلك مع وجود نية لبري بترشيح شخصية جديدة هي رجل الاعمال ناصر جابر من بلدة ميفدون قضاء النبطية. وعلى ما يبدو لن يقتصر التبديل على جابر، فالمعلومات ترجح استبدال النائب الحالي علي بزي بترشيح أشرف بيضون من بنت جبيل، وتقدم عضو هيئة الرئاسة في حركة «أمل» الدكتور قبلان قبلان بطلب ترشيح للانتخابات النيابية 2022 عن دائرة البقاع الغربي وراشيا، بعد عزوف النائب الحالي محمد نصرالله عن الترشح مجدداً لأسباب شخصية.وضمن حركة الترشيحات، تحدثت معلومات غير مؤكدة عن احتمال ترشيح محمد داوود خلفاً للنائب الحالي علي خريس، وشخصية من عائلة خليفة خلفاً للنائب علي عسيران. لكن مصادر مواكبة قالت ان قيادة حركة «أمل» لا تزال تناقش الترشيحات التي ستكون جاهزة في غضون يومين على ابعد تقدير، فيما قالت مصادر اخرى ان الآراء انقسمت حول ترشيح عسيران لوجوب تمثيل العائلات ما عزز حظوظ استمراره بينما تغيير خريس غير مؤكد بعد. المصادر قالت ايضاً ان بري كان ميالاً لابقاء القديم على قدمه لكنه عدل عن رأيه مؤخراً، ولذا فلا تزال الترشيحات عرضة للتبدل ولم تحسم بعد ولو انه اوعز للبعض بتقديم طلبات ترشيحاتهم فيما البعض الآخر لم يتبلغ بالتوجه النهائي بعد.