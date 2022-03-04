15
o
بيروت
17
o
طرابلس
14
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
12
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
12
o
بشري
15
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
الاستحقاق النيابي متعثّر لوجستياً
Lebanon 24
04-03-2022
|
00:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت" الجمهورية":
في موازاة ارتفاع منسوب الخطوات الجدية نحو الانتخابات، تحتدم المؤشرات التي تجعل هذا الاستحقاق الدستوري في منتهى الصعوبة، واذا أسقطنا العامل السياسي فإن الامور الادارية واللوجستية اصبحت اخطر بكثير في ظل المشكلة التي تعانيها ادارات الدولة والمؤسسات .
وعلمت "الجمهورية" ان هذا الامر يطرح بقوة خلف الكواليس، وان عددا كبيرا من القضاة ورؤساء الاقلام ولجان القيد يرفضون الالتحاق بهذه المهمة. كما ان المعلمين الذين سيُستعان بهم في اقلام الاقتراع لن يتحركوا من أماكنهم اذا لم يحصلوا على تغطية للنقل وبدل اتعاب، وهذا الامر سيتطرق اليه مجلس الوزراء في جلسته عند الثالثة بعد ظهر اليوم.
المصدر: الجمهورية
تابع
الأكثر قراءة
يشبه قنبلة نووية.. انفجار هائل ضرب كييف وفيديو يوثق اللحظة
Lebanon 24
يشبه قنبلة نووية.. انفجار هائل ضرب كييف وفيديو يوثق اللحظة
03:22 | 2022-03-03
03/03/2022 03:22:12
Lebanon 24
Lebanon 24
مسلحون يحملون أعلام داعش في هذه المنطقة... ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
مسلحون يحملون أعلام داعش في هذه المنطقة... ما القصة؟ (فيديو)
05:59 | 2022-03-03
03/03/2022 05:59:22
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهور عارض جديد لكوفيد-19 طويل الأمد.. ما هو؟
Lebanon 24
ظهور عارض جديد لكوفيد-19 طويل الأمد.. ما هو؟
04:30 | 2022-03-03
03/03/2022 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمران مزعجان لـ"حزب الله" بقوّة.. ومنطقة واحدة قد "تقلب المعادلة" ضدّه
Lebanon 24
أمران مزعجان لـ"حزب الله" بقوّة.. ومنطقة واحدة قد "تقلب المعادلة" ضدّه
05:00 | 2022-03-03
03/03/2022 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مزارع أوكراني يستولي على دبابة روسية بجرار... شاهدوا الفيديو!
Lebanon 24
مزارع أوكراني يستولي على دبابة روسية بجرار... شاهدوا الفيديو!
05:33 | 2022-03-03
03/03/2022 05:33:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:15 | 2022-03-04
لوحات بيضاء على الطرقات.. يا اعلان مين يشتريك
03:14 | 2022-03-04
Weekend مشمس بعد الطقس العاصف.. ولكن الامطار ستعود في هذا التاريخ
03:08 | 2022-03-04
هل نحن امام أزمة رغيف جديدة؟
03:08 | 2022-03-04
انتشارٌ كثيف لـ"أمن الدولة" في برج حمود.. الطرقات تُقفل فماذا يحصل؟
03:02 | 2022-03-04
أبو الحسن: "بيكفي هلع من الإنتخابات"
03:00 | 2022-03-04
تحالف باسيل و"حركة أمل"... هل يُمهّد لدعم بري لرئاسة مجلس النواب؟
فيديو
"بي إم دبليو" تجعل سيارة "X5" الشهيرة أكبر وأكثر فخامة... شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
"بي إم دبليو" تجعل سيارة "X5" الشهيرة أكبر وأكثر فخامة... شاهدوا الفيديو
14:00 | 2022-03-03
04/03/2022 10:18:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أحد أفضل هواتف "أندرويد"... "Xiaomi" تطرح "Poco X4 Pro 5G" الجديد بسعر منافس جداً (فيديو)
Lebanon 24
أحد أفضل هواتف "أندرويد"... "Xiaomi" تطرح "Poco X4 Pro 5G" الجديد بسعر منافس جداً (فيديو)
14:00 | 2022-03-02
04/03/2022 10:18:56
Lebanon 24
Lebanon 24
"فورد" تعلن عن مركبة قوية ومتطورة للطرق الوعرة... تعرفوا إلى "Everest" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
"فورد" تعلن عن مركبة قوية ومتطورة للطرق الوعرة... تعرفوا إلى "Everest" الجديدة (فيديو)
11:00 | 2022-03-02
04/03/2022 10:18:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact