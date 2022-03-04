خلافات داخل المعارضة في بعبدا: توافق ام لائحتان؟

تتضارب المعلومات في شأن ما آلت اليه الاتصالات لتشكيل "لائحة المعارضة" لخوض الانتخابات النيابية في دائرة بعبدا.

وفي هذا الاطار افادت معلومات عن بدء ظهور ملامح لائحة كاملة من ابرز عناصرها على الصعيد الماروني العميد خليل الحلو الناشط في الثورة ووجوها حزبية سابقة، وفي الشارع الشيعي واصف الحركة .

وتفيد المعلومات ان اللائحة تحظى دعم المجموعات الثورية، وجبهة المعارضة، وحزب الكتائب اللبنانية، وان الإنتقال الى مرحلة الإعلان عن اللائحة أصبح قريبا جداً.

في المقابل تفيد معلومات اخرى انه، وبعد التقدم الكبير الذي احرزته اللائحة بدأت الخلافات تتسلل الى صفوفها نتيجة رغبة كل طرف بضم شخصيات ومجموعات "ثورية" اليها.

وبحسب مصادر مطلعة فإن "الطبخة" الانتخابية التي بني عليها التحالف في بعبدا باتت مهددة، وان عدة شخصيات تتجه لتشكيل لائحة ثانية الامر الذي سيؤدي الى تشتت الاصوات وضياع فرص الخرق.