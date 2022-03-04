لبنان

من جديد... إطلاق نار على مولدات كهربائية في طرابلس

Lebanon 24
04-03-2022 | 01:32
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تسجيل اطلاق نار في محلة القبة - طرابلس من قبل مجهولين على مولدات كهربائية (موتور) تابعة لاحد الاشخاص بالقرب من مسجد حمزة، من دون تسجيل اضرار.

ويذكر ان اطلاق النار بإتجاه مولدات الاشتراك يتكرر بشكل كبير في الآونة الأخيرة في مدينة طرابلس.
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