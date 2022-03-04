من جديد... إطلاق نار على مولدات كهربائية في طرابلس

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تسجيل اطلاق نار في محلة القبة - طرابلس من قبل مجهولين على مولدات كهربائية (موتور) تابعة لاحد الاشخاص بالقرب من مسجد حمزة، من دون تسجيل اضرار.



ويذكر ان اطلاق النار بإتجاه مولدات الاشتراك يتكرر بشكل كبير في الآونة الأخيرة في مدينة طرابلس.