لبنان

لوحات بيضاء على الطرقات.. يا اعلان مين يشتريك

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
04-03-2022 | 03:15
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مَنْ يجول على الأوتوستراد الساحلي بين بيروت وطرابلس، يلاحظ زيادة كبيرة في عدد اللوحات الاعلانية على طول الطريق وفوق الجسور والابنية، استعداداً للموسم الانتخابي. لكن قسما كبيرا من  اللوحات الاعلانية لا يزال مطليا باللون الابيض، لأن عدة احزاب ومرشحين لم تحجز  اعلاناتها عليها  بعد ، في حين ان احزابا وشخصيات اخرى حجزت مواقع اعلاناتها وبدأت حملة التسويق  لمشاريعها  الانتخابية.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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