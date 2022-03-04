بشرى "كورونية" سارّة

بعد إنخفاض أعداد الاصابات بكورونا في لبنان، وتراجع اعداد الذين يحتاجون الدخول الى المستشفى، اقفل أحد أكبر مستشفيات جبل لبنان قسم كورونا لديه، بعدما أتت نتيجة كل مرضى القسم سلبية من دون أن يكون هناك مرضى جدد.