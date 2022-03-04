لبنان

بشرى "كورونية" سارّة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
04-03-2022 | 03:30
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بعد إنخفاض أعداد الاصابات بكورونا في لبنان، وتراجع اعداد الذين يحتاجون  الدخول الى  المستشفى، اقفل أحد أكبر مستشفيات جبل لبنان  قسم كورونا لديه، بعدما أتت نتيجة كل مرضى القسم سلبية من دون أن يكون هناك مرضى جدد.
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