لبنان

المركز الطبي في الأميركية مدد شراكته مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

Lebanon 24
04-03-2022 | 02:31
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أعلن المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت (AUBMC) في بيان، تمديد اتفاقيته مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) لمدة ثلاث سنوات، وذلك بهدف مواصلة تعزيز التعاون بين المؤسستين وتحسين ممارسات الطب النووي السريري في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط.
 
سيساهم هذا التعاون والشراكة، في إعطاء الزخم ودفع قسم الطب النووي في المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت، لمواصلة مهمته في قيادة الاكتشافات والتعليم والبحوث وتحسين الرعاية التي تركز على المريض في لبنان والمنطقة، وبالتالي المساهمة في جدول أعمال وخطط الصحة العالمية.
 
ستشكل هذه الاتفاقية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عنصر داعم للمركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت، لتحقيق التعليم الطبي الرائد والبحوث والممارسات، بالإضافة إلى الرعاية الطبية في المنطقة، والإرتقاء بها إلى مستويات جديدة من التميز.
 
وسيسمح أيضا بالتعاون وتبادل المعرفة والتكنولوجيا في مجالات الطب النووي، وسيساهم في تحقيق الاستدامة لكلا المؤسستين لتعزيز ممارسات الطب النووي السريري في لبنان والمنطقة. كما سيزيد من فرص التدريب في هذا المجال الطبي المهم للمهنيين والمتخصصين الصحيين في المنطقة وفي كل أنحاء العالم.
 
كما سيجمع هذا التعاون بين الامتداد المؤسسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية والإمكانات والخبرات المتطورة للمركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت، وبالتالي تعزيز تدريب المعنيين وبناء القدرات الإقليمية وتبادل ومشاركة المعلومات وزيادة التعاون في مجال البحوث والمنشورات.
 
وقالت نائب المدير العام في الوكالة الدولية للطاقة الذرية نجاة مختار: "نتطلع إلى تنظيم برامج وأنشطة تدريبية عن الطب النووي، وخصوصا للمهنيين والعاملين في المجال الصحي من المنطقة".
 
أما مدير قسم الطب النووي ومرفق "السيكلوترون" ونائب الرئيس المساعد للأعمال في المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت محمد حيدر فقال: "إن تمديد هذه الاتفاقية  بين المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت والوكالة الدولية للطاقة الذرية، من شأنه أن يزيد التعاون بين جميع المهنيين والمختصين في مجال الطب النووي والتشخيص الشعاعي في المنطقة والعالم، وسيشكل عنصرا داعما للحقبة الجديدة للطب النووي. ويسعدنا في المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت، أن نحصل على المساعدة المهنية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال الدورات التدريبية والزيارات العلمية وقيادة أبحاث الطب النووي في المنطقة".
 
تأتي هذه الشراكة، في إطار رؤية المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت الرائدة، والتي تهدف إلى دعم واستدامة الخدمات الطبية المتقدمة في لبنان والمنطقة، والتي تسعى باستمرار لتحقيق المزيد من الشراكات الجديدة والتعاون للارتقاء بمستوى المعايير المتميزة في مجالات الرعاية الصحية.
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