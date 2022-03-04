الاستشفاء في لبنان بات للاغنياء فقط... هذا ما قاله هارون

اكد نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون ان رفع الدعم وارتفاع أسعار المحروقات والازمة الحاصلة انعكست جميعها على المريض الذي بات يتكبد فواتير استشفائية هائلة، لافتاً الى ان معظم اللبنانيين غير قادرين على تامينها، واسف هارون على ان الاستشفاء في لبنان بات للاغنياء فقط.هارون وفي حديث الى صوت كل لبنان، اشار الى ان مرضى الضمان الاجتماعي يعانون بعد ان اوقف الضمان الدفع كلياً بدءاً من اول السنة، وكشف عن اجتماع سيعقد اليوم في هذا الاطار مع الجهات المعنية، موضحاً انه في حال كانت نتائج الاجتماع سلبية، ستعطي المستشفيات الخاصة مهل لمرضى الضمان قبل التوقف عن استقبالهم.