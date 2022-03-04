هل الامن الغذائي في لبنان بخطر؟ هذا ما كشفه بحصلي

طمأن رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي الى انه حتى الساعة لم يصل الامن الغذائي في لبنان إلى مرحلة الخطر، وان المخزون يكفي لشهر ونصف تقريباً، مشيراً الى انه لا يمكن القول إننا في أمان إذا لم نجد البدائل.

وشدد بحصلي في حديث الى "صوت كل لبنان"، على ضرورة حماية الامن الغذائي من خلال توفير البدائل عن اوكرانيا كمرحلة اولية، واستيراد المواد بزيادات مقبولة واسعار تناسب الاسواق اللبنانية، كاشفاً عن البدء بالتواصل مع عدد من الدول في هذا الاطار.

وعن الارتفاع في الأسعار، اوضح بحصلي ان الازمة طالت الاسواق العالمية كافة وتداعياتها كبيرة على لبنان، مشدداً على ضرورة تفهم هذا الارتفاع لان المصادر البديلة عن أوكرانيا إما أحجمت عن العرض وإما تعرض بأسعار خيالية.

وفي سياق متصل، حذر بحصلي من ان البواخر التي تنتظر تمويل مصرف لبنان لتفريغ حمولاتها قد تغادر الشواطئ اللبنانية بسبب العروض التي قد تقدم لها باسعار هائلة نسبة للازمة الراهنة التي تدفع معظم البلاد الى تامين حاجاتها.