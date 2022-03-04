البحر يجتاح "سنسول" جونية... فيديو يظهر كل شيء!

نشر الاب إيلي خنيصر، المتخصص بشؤون الطقس، فيديو عبر فايسبوك، أظهر تأثير أمواج البحر على "سنسول" جونية، وأرفقه بالتلعيق: "وصل ارتفاع موج البحر في جونية الى 7 امتار وهذا ما حصل في سنسول جونية"، متابعا أن "الاضرار التي الحقها موج البحر هي نتيجة سرعة الرياح التي لامست 110 كم في المياه الاقليمية اللبنانية".