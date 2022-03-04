لبنان

أبو الحسن: "بيكفي هلع من الإنتخابات"

Lebanon 24
04-03-2022 | 03:02
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غرّد النائب هادي أبو الحسن عبر حسابه على تويتر، قائلًا: "بيكفي هلع من الإنتخابات ما تركتوا محاولة لتطييرها ما جربتوها. فشلتوا وبقيت بدعة megacenter قبل شهرين من الانتخابات، غريبة هالصحوة الاصلاحية المفاجئة بعد 5 سنوات على وجودكم بالحكم والحكومة مع ثلث معطل، فلتحسم الحكومة الامر وتسقط محاولة تطيير الإنتخابات، إقترب يوم الحساب فلا مفر".
 
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