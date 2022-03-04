أبو الحسن: "بيكفي هلع من الإنتخابات"

غرّد النائب هادي أبو الحسن عبر حسابه على تويتر، قائلًا: "بيكفي هلع من الإنتخابات ما تركتوا محاولة لتطييرها ما جربتوها. فشلتوا وبقيت بدعة megacenter قبل شهرين من الانتخابات، غريبة هالصحوة الاصلاحية المفاجئة بعد 5 سنوات على وجودكم بالحكم والحكومة مع ثلث معطل، فلتحسم الحكومة الامر وتسقط محاولة تطيير الإنتخابات، إقترب يوم الحساب فلا مفر".

بيكفي هلع من #الإنتخابات ما تركتوا محاولة لتطييرها ما جربتوها! فشلتوا وبقيت بدعة #megacenter قبل شهرين من الانتخابات، غريبة هالصحوة الاصلاحية المفاجئة بعد ٥ سنوات على وجودكم بالحكم والحكومة مع ثلث معطل، فلتحسم الحكومة الامر وتسقط محاولة تطيير الإنتخابات، إقترب يوم الحساب فلا مفر! — Hadi Aboul Hosn (@HadiAboulHosn) March 4, 2022