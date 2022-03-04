لبنان

هل نحن امام أزمة رغيف جديدة؟

Lebanon 24
04-03-2022 | 03:08
A-
A+
Doc-P-926344-637819854081950058.jpg
Doc-P-926344-637819854081950058.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
طمأن المدير العام للحبوب والشمندر السكري جريس برباري اللبنانيين الا ازمة رغيف وطحين في لبنان، داعياً اياهم الى عدم الهلع.
برباري وفي حديث عبر صوت لبنان قال: هناك عملية شراء جديدة لباخرتين من قبل احد اصحاب المطاحن، والكمية متوفرة لشهرين، متوقعاً ان يرتفع ربطة الخبز سيرتفع قليلا او ينخفض وزنها قليلا في الايام المقبلة.
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:08 | 2022-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:48 | 2022-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:47 | 2022-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:18 | 2022-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:29 | 2022-03-04
13:01 | 2022-03-04
13:33 | 2022-03-04
13:21 | 2022-03-04
13:15 | 2022-03-04
12:57 | 2022-03-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website