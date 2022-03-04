هل نحن امام أزمة رغيف جديدة؟

طمأن المدير العام للحبوب والشمندر السكري جريس برباري اللبنانيين الا ازمة رغيف وطحين في لبنان، داعياً اياهم الى عدم الهلع.برباري وفي حديث عبر صوت لبنان قال: هناك عملية شراء جديدة لباخرتين من قبل احد اصحاب المطاحن، والكمية متوفرة لشهرين، متوقعاً ان يرتفع ربطة الخبز سيرتفع قليلا او ينخفض وزنها قليلا في الايام المقبلة.