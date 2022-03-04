لبنان

Weekend مشمس بعد الطقس العاصف.. ولكن الامطار ستعود في هذا التاريخ

Lebanon 24
04-03-2022 | 03:14
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.
 
وجاء في النشرة الاتي:
- الحال العامة: ينحسر المنخفض الجوي عن الحوض الشرقي للمتوسط  لكن يعود الطقس متقلباً  اعتبارا من بعد ظهر الاحد بسبب تاثير كتل الهوائية باردة نسبيا ورطبة.
(معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر اذار بين 13و 22 درجة مئوية)

- الطقس المتوقع في لبنان:
الجمعة: غائم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل امطار متفرقة خلال الفترة الصباحية بخاصة في المناطق الشمالية مع ثلوج على ارتفاع ال1300 متر و ما فوق، تنحسر الأمطار اعتبارا من الظهر ويتحسن الطقس تدريجيا.
السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.
الأحد: غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب متوسطة، مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة التي تعود وتنخفض بشكل سريع اعتبارا من بعض الظهر، مترافقة برياح ناشطة تقارب ال 65 كم/س وتصبح الاجواء مهيأة لهطول أمطار متفرقة بخاصة في المناطق الداخلية والشمالية.
الإثنين:  غائم الى غائم جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة، يتشكل الضباب على المرتفعات ويتوقع هطول امطار خفيفة محلية في المناطق الشمالية صباحا.

- الحرارة على الساحل من 12 الى 19 درجة ، فوق الجبال من 5 الى 13 درجة، في الداخل من 6 الى 13 درجة.

- الرياح  السطحية: جنوبية غربية ، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

- الانقشاع: جيد اجمالا يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 75 %
- حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 18 درجة.
- الضغط الجوي: 765 ملم زئبق
- ساعة شروق الشمس: 6,04
- ساعة غروب الشمس: 17,36
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