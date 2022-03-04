لبنان

عصابة سرقة في قبضة الأمن...هذا ما ضبط بحوزتهم!

Lebanon 24
04-03-2022 | 03:15
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البـلاغ التالـــــي:

 

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لمكافحة عمليات السرقة بواسطة الكسر والخلع وعمليات سرقة الأسلاك الكهربائية عن الشبكة العامة لمؤسسة كهرباء لبنان، توافرت معلومات للشعبة حول قيام عصابة بتنفيذ عدة عمليات سرقة في عكار.

 على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية أفراد العصابة، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات توصلت الى تحديد هوية المتورطين بعمليات السرقة، ومن بينهم اللبنانييّن:

 ف. ح. (مواليد عام 1992)
 م.  ز. (مواليد عام 1986)
 ج. ح. (مواليد عام 1987)
 م. ا. (مواليد عام 1999)
بناء عليه، أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجدهم وتوقيفهم.

 بتاريخي 11و15-2-2022 وبعد عملية مراقبة دقيقة، رصدت إحدى دوريات الشعبة الأول والثاني في محلة بينو أثناء قيامهما بتحميل مسروقات من داخل بستان زيتون على متن "فان" نوع "هيونداي" لون زيتي فعملت على توقيفهما. وبتفتيشهما عثرت بحوزتهما على بندقيتي كلاشينكوف مع مماشط و/60/ طلقة صالحة للاستعمال. كما اوقف الثالث والرابع في حلبا.

 وبتفتيش الفان تم ضبط مسروقات عبارة عن: بندقية صيد و/37/ طلقة صالحة للاستعمال، شاشة ورسيفر لتلفاز، بطارية سيارة، قارورة غاز، 3 غالونات مازوت سعة /20/ ليتراً، مضخة مياه، منشار كهربائي، 3 كابلات كهربائية، وشريط شائك عدد /2/، وضوء كهربائي، وربطة قفازات، وهاتفين خلويين. بتفتيش منزل الاول في بلدة حيزوق عثر على العديد من المسروقات.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نسب إليهم لجهة تشكيلهم عصابة سرقة، وانهم نفّذوا بالاشتراك مع آخرين العديد من عمليات سرقة منازل بواسطة الكسر والخلع في مناطق عكار (ضهر الليسينه، ودير جنین، وضهر نصار، وحميص)، بالإضافة الى سرقة اسلاك كهربائية عن الشبكة العامة.

 أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين.
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