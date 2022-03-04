المرتضى تسلم من لبكي نسخة من فيلمها الجالية البلجيكية في لبنان

تسلم وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى من المخرجة كارمن لبكي التي زارته في مكتبه في قصر الصنائع، نسخة من فيلمها "الجالية البلجيكية في لبنان "والذي سيعرض ضمن فعاليات الشهر الفرنكوفوني برعاية وزارة الثقافة.كما اطلع الوزير المرتضى من المخرجة لبكي على مشروع فيلمها الجديد الذي تحضر له عن "الجالية اللبنانية المارونية في قبرص" وبرعاية وزارة الثقافة.