لبنان

للمُتقدمين لامتحانات "قيادة السيارات".. إليكم هذا الخبر

Lebanon 24
04-03-2022 | 03:20
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أعلنت نقابة مكاتب السوق في بيان، أنه "ضمن اجتماعاتها المفتوحة، وبعد تلقيها العديد من شكاوى مواطنين ومكاتب السوق عن الفوضى التي تعتمدها هيئة إدارة السير في الادارة المركزية وبقية اقسامها في لبنان، وبعد التدقيق والإطلاع في هذه الشكاوى، تبين أن موظفي هيئة ادارة السير ينفذون اضراباً من اجل تحسين رواتبهم بينما مكاتب السوق تعملُ في ظروف صعبة ومن دون راتب إلا من خلال عملهم اليومي". 
وأشارت النقابة إلى أنها قررت الإعلان عن التصعيد المتدرج والمتسلسل بالتوقف عن العمل الذي يتوقف فيه تعيين مواعيد امتحانات السوق، مع دعوة مكاتب السوق التزام هذا الموقف حتى معالجة مشكلة إضافة أيام تعيين امتحانات قيادة مركبات تحمي عمل مكاتب السوق.
 
 
 
 
 
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