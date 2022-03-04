الثلوج غطت المرتفعات الجبلية في عكار

تساقطت الثلوج على القرى والبلدات الجبلية في محافظة عكار، بدءا من 1400 متر وما فوق، وتعمل جرافات وزارة الاشغال العامة على اعادة فتح طريق فنيدق القموعة حيث بلغت سماكة الثلوج نحو الـ 30 سنتمترا.وأفاد رئيس مركز جرف الثلوج في منطقة جرد القيطع خالد ديب، ان الجرافات تواصل عملها لحين فتح الطرق المقطوعة.