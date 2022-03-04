الرياح تقتلع شجرة ضخمة من جذورها... صورة غير مألوفة من عكار!

ادت الرياح القوية التي تضرب عكار الى وقوع اضرار في ممتلكات المواطنين وارزاقهم، وفق مندوبة "لبنان 24".

كما أدت الى قلع بعض الاشجار مع جذورها في سهل عكار عند بلدة قعبرين.