لبنان

الجيش: تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في مناطق عدة

Lebanon 24
04-03-2022 | 03:54
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صدر عن قيادة الجيش -  مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 4 /3 /2022 ما بين الساعة 10.00 والساعة 14.00، ستقوم منظمة غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدتي مروحين والضهيرة ــ الجنوب".
 
وافادت في بيان ثان ان"وحدة من الجيش، ستقوم بتاريخ 4 / 3 / 2022، ما بين الساعة 7.00 والساعة 18.00، بإجراء تمارين تدريبية في حقلي رماية إبل السقي والناقورة، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية".

 وفي بيان آخر، اشارت الى انه "بتواريخ: 19,18,11,10,9 / 3 / 2022، ما بين الساعة 6.00 والساعة 24.00 من كل يوم، ستقوم وحدة من الجيش بإجراء تمارين تدريبية في ثكنة سعيد الخطيب -حمانا، يتخللها رمايات بالذخيرة الخلبية".

وختاما، اعلنت ان "القوات الجوية ستقوم بتنفيذ رماية جوية نهارية وليلية، بتاريخ 4 / 3 / 2022، في حقل رماية الطيبة وعين بورضاي وفي حقل رماية مزرعة حنوش، يتخللها استعمال ذخيرة حية بواسطة الأسلحة الرشاشة والصاروخية".
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