لبنان

وزير الاتصالات شارك بفعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للهواتف المحمولة في برشلونة (صور)

Lebanon 24
04-03-2022 | 04:15
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شارك وزير الاتصالات جوني القرم في فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للهواتف المحمولة MWC 2022 في برشلونة في اسبانيا.
 
وجال القرم، خلال مشاركته في المؤتمر، على مواقع الشركات اللبنانية المشاركة في المعرض، مطلعاً من العارضين، في خلال تجمع استضافته منصة MobiMind، على التقنيات الجديدة التي ابتكروها في حقل الاتصالات ومناقشا وضع القطاع في لبنان والتحديات التي تواجه الوزارة.
واثنى وزير الاتصالات على الانجازات التي يحققها المغتربون اللبنانيون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وشجعهم على المضي قدما في رفع اسم لبنان عاليا في عالم التكنولوجيا والاتصالات، داعيا اياهم إلى "العمل يداً بيد من أجل التغلب على التحديات الراهنة ودفع القطاع إلى الأمام." 
وبعد الاستماع الى تطلعات واحتياجات الشركات الحاضرة، أكد وزير الاتصالات إلتزامه بحل المشاكل التي تعيق القطاع معلنا استعداده لتحسين خدمات الاتصالات في البلاد.
 
وعلى هامش المؤتمر، وقّع الوزير القرم، مذكرة تفاهم MOU مع شركة هواوي العالمية بهدف تعزيز التعاون المشترك ودراسة كيفية توفير استهلاك الطاقة وتخفيض كلفتها في ظل الاوضاع الراهنة.

وعقد الوزير القرم لقاءً مع رئيس مجلس ادارة شركة "سيتا" CYTA للاتصالات الحكومية القبرصية وبحث معه في إمكانية مدّ كابل بحري جديد بين قبرص ولبنان (EUROPA) بدل الموجود حاليا (CADMOS)  والذي يؤمّن قسما من الانترنت الى لبنان وقد انتهت صلاحية خدمته. 
وتعهدت شركة CYTA أن تتحمل كلفة هذا التطوير البالغة بين ٥ و٨ مليون يورو من دون ان ترتّب الدولة اللبنانية اي اعباء، على ان تتقاسم CYTA الايرادات مع الدولة اللبنانية التي ستدرس الموضوع وتتخذ القرار المناسب بهذا الصدد بعد استكمال الدراسات واخذ الموافقات الضرورية للمشروع. 

كما عقد الوزير القرم اجتماعا مع مسؤولين اسبان وبحث معهم في سبل تفعيل التعاون بين الجانبين في مجال الاستشارات.
 
 
 
 
 
 
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