توقيفات "بالجملة" للجيش في التبانة... ماذا حصل؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن وحدات الجيش تقوم بعدد من التوقيفات في منطقة التبانة - طرابلس على خلفية الاشكال الذي حصل ليل امس، والذي تخلله اطلاق نار وادى الى سقوط جريح من آل حلوة نقل على اثرها الى المستشفى بحال حرجة.