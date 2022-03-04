لبنان

توقيفات "بالجملة" للجيش في التبانة... ماذا حصل؟

Lebanon 24
04-03-2022 | 04:21
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن وحدات الجيش تقوم بعدد من التوقيفات في منطقة التبانة - طرابلس على خلفية الاشكال الذي حصل ليل امس، والذي تخلله اطلاق نار وادى الى سقوط جريح من آل حلوة نقل على اثرها الى المستشفى بحال حرجة.


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