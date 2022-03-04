لبنان

بيرم استقبل اتحاد عمال ومستخدمي محافظة بيروت

Lebanon 24
04-03-2022 | 04:22
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 استقبل وزير العمل مصطفى بيرم صباح اليوم وفدا من اتحاد عمال ومستخدمي محافظة بيروت برئاسة شفيق حميدي صقر، وتم البحث في القضايا الاجتماعية والمعيشية والاقتصادية. 

وقد شكر الوفد وزير العمل على رعايته لمؤتمر الاتحاد في فندق ريفيرا في بيروت، وقدم له درعا تكريمية تقديرا على نشاطه الداعم للعمال والعمل، ومتابعته الحقوق من رواتب واجور وبدلات نقل، وعلى دوره الفاعل اثناء مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة . 
 
بدوره اثنى الوزير بيرم على عمل الاتحاد ، وشكر للوفد " رمزية المبادرة"، واضعا فيهم "الثقة والامل في حمل المطالب العمالية وقضايا العمل لا سيما في العاصمة الحبيبة بيروت".
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