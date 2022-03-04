لقاء بين بومبارديري والمرتضى...هذا ما تم بحثه!

إلتقى وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع، وفدا من منظمة "اسيروستاورو"التى تعنى بشؤون التراث الثقافي، برفقة سفيرة ايطاليا نيكوليتا بومبارديري، وتناول اللقاء البحث في مشاريع مشتركة بين السفارة والمديرية العامة للاثار في حضور مستشاري الوزير.وشكر الوزير المرتضى خلال اللقاء ما تقوم به ايطاليا في لبنان عبر السفيرة بومبارديري من نشاطات ثقافية، بالاضافة الى دعم الارث الثقافي، مشددا على أن "تكون النشاطات دوما مستندة إلى الأصول القانونية وبالتنسيق الكامل مع الوزارة".بدورها شكرت بومبارديري الوزير المرتضى على تعاونه، مؤكدة "التزام إيطاليا التعاون مع لبنان، بخاصة في مجال ترميم المواقع الاثرية". وشرحت للوفد المرافق متانة العلاقة بين وزارة الثقافة والسفارة.ودعت وزير الثقافة الى حضور مؤتمر وزراء الثقافة في المنطقة اليورو-متوسطية الذي سينعقد في نابولي إبتداء من 16 حزيران 2022.وتم الاتفاق على ان يعود الوفد لاحقا للاجتماع مع المعنيين في وزارة الثقافة - المديرية العامة للاثار للتنسيق ووضع آلية تنفيذ بعض المشاريع قيد الاعداد.