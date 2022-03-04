لبنان

الحريري يعقُد اجتماعاً "حاسماً".. مع من؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
04-03-2022 | 04:25
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كشفت معلومات "لبنان24" أنّ "الرئيس سعد الحريري التقى مؤخراً في الإمارات، النائب بهية الحريري، ثم عاد والتقى الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري ورئيس جمعية بيروت للتنمية أحمد هاشميّة. 

ووفقاً للمصادر، فإنّ أمين عام المستقبل وهاشميّة سافرا قبل نحو أيام قليلة إلى الإمارات، والبحث تركّز حول آخر المستجدات المُرتبطة بالانتخابات النيابيّة ودور تيار "المستقبل" فيها.

كذلك، قالت المصادر إنه "البحث طال أسماء شخصيات ضمن التيار تطرحُ نفسها بقوّة على الساحة الانتخابية". 

وختمت: "اللقاءات التي يعقدها الحريري حاسمة بشأن الانتخابات النيابية، وعبرها سيحصل قيادات المستقبل على أجوبة صريحة وشافية ووافية بكيفية التحرك وسط الاستحقاق المُنتظر".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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