لبنان

التجمع الطبي الاجتماعي: لتخفيض كلفة فحص PCR لنحصي الحالات بدقة

Lebanon 24
04-03-2022 | 04:44
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 أعلن رئيس التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني وممثل الرابطة الطبية الاوروبية الشرق اوسطية الدولية في لبنان البرفسور رائف رضا عن "شكوكه بالارقام الصادرة عن وزارة الصحة بانخفاض الكورونا وهي لا تشمل الكثير والكثير ممن لا طاقة لهم ماديا لإجراء فحص PCR. فلو تمكن غير الميسورين من إجرائها لظهرت الارقام الحقيقية خمسة اضعاف وأكثر".
 
واشار الى ان "الاعلان عن انخفاض الحالات سيزيد من التفلت وعدم الوقاية ويؤدي الى اصابات اكثر بخاصة أن نسبة المناعة المجتمعيه لم تصل ال40%".
 
وطالب التجمع وزارة الصحة "بإجراء فحوص مكثفة وتخفيض الكلفة عموما ولغير الميسورين مجانا اقله ليوم واحد، حتى نحصي الحالات بدقة ونحد من انتشارها ومن دخول المستشفيات خدمة للصحة والأمان.
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