لبنان

جولة تفقدية لأمن الدولة على محطات المحروقات في صور

Lebanon 24
04-03-2022 | 04:47
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام عناصر من أمن الدولة بجولة تفقدية على محطات المحروقات في منطقة صور، وذلك ضمن خطة منع الإحتكار وتسكير المحطات.
 
 
 
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