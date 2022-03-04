الجيش يداهم بعض المنازل في بلدة بريتال

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تنفيذ عناصر من الجيش مداهمة لمجموعة من منازل المطلوبين من الـ "ع" في بلدة بريتال، وقاموا بمصادرة عدد من السيارات بعد الاشتباه انها مسروقة.