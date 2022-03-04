لبنان

الجيش يداهم بعض المنازل في بلدة بريتال

Lebanon 24
04-03-2022 | 05:03
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تنفيذ عناصر من الجيش مداهمة لمجموعة من منازل المطلوبين من الـ "ع" في بلدة بريتال،  وقاموا بمصادرة عدد من السيارات بعد الاشتباه انها مسروقة.
 
 
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