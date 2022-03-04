مصطفى علوش يستقيل من "المستقبل"

صدر عن "تيار المستقبل" الآتي:تقدم الدكتور مصطفى علوش باستقالته من تيار المستقبل في اتصال اجراه مع الرئيس سعد الحريري.وقد قرر الرئيس الحريري اليوم اعتبار الاستقالة نافذة واودع القرار الامانة العامة للعمل بموجبها.وبذلك يتحرر الدكتور علوش من اي التزامات تنظيمية وله الحق الكامل وفق الاصول ان يسلك الطريق الذي يراه مناسباً سواء في الانتخابات او سواها، متمنين له التوفيق ومقدرين مواقفه والمهمات التي تولاها في التيار طوال السنوات الماضية.