وزير الصناعة العراقي في بيروت الاحد

يصل وزير الصناعة والمعادن العراقي منهل عزيز الخباز بعد ظهر الأحد الى بيروت تلبية لدعوة وزير الصناعة جورج بوشكيان. تمتدّ الزيارة ثلاثة أيام، يلتقي في خلالها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيسي مجلس النواب نبيه بري ومجلس الوزراء نجيب ميقاتي. ويباشر الوزيران برنامجهما الرسمي يوم الاثنين بمحادثات ثنائية في وزارة الصناعة وجولة في معهد البحوث الصناعية ولقاء في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان. وينتقل الوزيران الثلاثاء الى غرفة طرابلس والشمال ويزوران معمل فارمالاين في نهر ابراهيم.