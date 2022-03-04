بعد تحويله الى لبناني.. هكذا يمكنكم الاطلاع على رصيدكم بالدولار (صورة)

بعدما تحول رصيد خطوط الهواتف من الدولار الى الليرة اللبنانية، حيث أصبحت أرصدة المواطنين وفق سعر الدولار الرّسمي 1515 ليرة، فإنّه ومن خلال هذه الآلية يمكن الاطلاع على ارصدة هواتفكم بالدولار:

الصورة التالية تشرح الآلية: