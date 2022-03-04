لبنان

بعد تحويله الى لبناني.. هكذا يمكنكم الاطلاع على رصيدكم بالدولار (صورة)

Lebanon 24
04-03-2022 | 05:47
A-
A+
Doc-P-926433-637819948604020510.jpg
Doc-P-926433-637819948604020510.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعدما تحول رصيد خطوط الهواتف من الدولار الى الليرة اللبنانية، حيث أصبحت أرصدة المواطنين وفق سعر الدولار الرّسمي 1515 ليرة، فإنّه ومن خلال هذه الآلية يمكن الاطلاع على ارصدة هواتفكم  بالدولار: 
 
الصورة التالية تشرح الآلية:
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
مواضيع ذات صلة
للجميع.. شاهدوا كيف أصبح رصيد "الدولارات" في هواتفكم (صورة)
lebanon 24
04/03/2022 21:10:09 Lebanon 24 Lebanon 24
فنانة لبنانية شهيرة تعلق على تحول رصيدها في البنك من 17 مليون دولار إلى صفر (فيديو)
lebanon 24
04/03/2022 21:10:09 Lebanon 24 Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
lebanon 24
04/03/2022 21:10:09 Lebanon 24 Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن رصيد خطوط الهاتف.. هذا ما حصل مساء!
lebanon 24
04/03/2022 21:10:09 Lebanon 24 Lebanon 24

رصيد

دولار

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:08 | 2022-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:48 | 2022-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:47 | 2022-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:18 | 2022-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:29 | 2022-03-04
13:01 | 2022-03-04
13:33 | 2022-03-04
13:21 | 2022-03-04
13:15 | 2022-03-04
12:57 | 2022-03-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website