لبنان

"إسرائيل" تُطلق تحذيراً جديداً باتجاه "حزب الله".. هل من مواجهة؟

Lebanon 24
04-03-2022 | 05:33
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حذر مندوب العدو الإسرائيليّ الدائم لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، من اندلاع مواجهة عسكرية مع حزب الله، بسبب ما اعتبره "مواصلة الأخير لنشاطه العسكري قرب الحدود".

وإثر لقائه القائد الإسباني الجديد لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" أرولدو لازارو ساينز، قال إردان: "تصرفات حزب الله يمكن أن تؤدي إلى مواجهة عسكرية مستقبلية من شأنها أن تجلب كارثة إلى لبنان، وسيتعين على إسرائيل الرد بقوة".

وتابع قائلا: "أتوقع من قوات اليونيفيل أن تطبق القرار 1701 بالكامل وتمنع حزب الله من القيام بما يحلو له".
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