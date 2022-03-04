توقيف 53 شخصاً خلال شهر شباط

صـدر عـن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة البلاغ التالي:نتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت، في خلال شهر شباط المنصرم، من إلقاء القبض على /53/ مطلوباً ومشتبهاً بهم من جنسيات (لبنانية، سورية، فلسطينية واردنية) بجرائم مختلفة منها: سرقة، مخدرات، حيازة أسلحة حربية ...أودع الموقوفون والمضبوطات الفصائل الاقليمية المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناء على إشارة القضاء.