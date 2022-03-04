لبنان

توقيف 53 شخصاً خلال شهر شباط

Lebanon 24
04-03-2022 | 06:04
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صـدر عـن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة البلاغ التالي:

نتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت، في خلال شهر شباط المنصرم، من إلقاء القبض على /53/ مطلوباً ومشتبهاً بهم من جنسيات (لبنانية، سورية، فلسطينية واردنية) بجرائم مختلفة منها: سرقة، مخدرات، حيازة أسلحة حربية ...

أودع الموقوفون والمضبوطات الفصائل الاقليمية المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناء على إشارة القضاء.
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