إستياء من قائمقام الشوف.. وبماذا ردّت؟

تسودُ أجواءٌ من الاستياء أوساط عدد من رؤساء البلديات في منطقة الشوف، ضدّ القائمقام بالتكليف مارلين قهوجي ضومط.

ويتّهم عدد من رؤساء البلديات قهوجي ضومط بالتعاطي بـ"استنسابيّة" معهم، كما قالوا أنها تساهم بعرقلة أعمال عدد من المجالس البلدية.

وبحسب المعلومات، فإنّ هناك شكوى ضدّ قهوجي ضومط وصلت إلى وزارة الداخليّة والبلديات قبل أيام، والمساعي قائمة لتحريكها من قبل رؤساء بلديات أجمعوا على التحرّك لوقف طريقة التعاطي التي يتعرضون لها.

بدورها، قالت قهوجي ضومط في اتصال مع "لبنان24" إنّها "لا تتعاطى باستنسابية مع أي بلدية وهناك أصولٌ قانونية يتم العمل على أساسها"، وأضافت: "مستعدون أن نناقش ملف كل بلدية على حدة من دون أي مشكلة أو عوائق، ولدينا كل الوثائق والمستندات التي يمكن أن نبني عليها المعطيات والبيانات بشأن أي أمر، ولا استنسابية أبداً مع أي ملف مهما كان والتعاطي مع البلديات قائم ومستمر كما هو مطلوب ووفق الأصول".

وختمت: "حتى الآن لم ترد إليّ أي رسالة خطية بوجود شكوى ضدي في وزارة الداخلية، وعندما يحصل ذلك فإنني سأعطي جواباً ضمن الأطر القانونية".