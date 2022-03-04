لبنان

يقود سيارته عكس السير... هكذا أنهى حياتها

Lebanon 24
04-03-2022 | 06:06
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع حادث صدم على الطريق العام في اقليم الخروب، ما ادى الى وفاة المدعوة "وطفة نصرالحاج شحادة".
 
وفي التفاصيل، كان السائق يقود سيارته عكس السير، ما ادى الى وقوع حادث الصدم، وبعد الحادث مباشرة فرّ السائق الى جهة مجهولة.
 
 
 
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حادث

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