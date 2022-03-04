طفلان يفارقان الحياة... والأسباب مجهولة

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّه تمّ العثور على طفلين سوريين متوفين في "مخيّم بقبعرين" صباح اليوم، وبينما لم تُحدد أسباب الوفاة بعد، بوشرت التحقيقات لكشف الملابسات.