لبنان

طفلان يفارقان الحياة... والأسباب مجهولة

Lebanon 24
04-03-2022 | 06:32
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّه تمّ العثور على طفلين سوريين متوفين في "مخيّم بقبعرين" صباح اليوم، وبينما لم تُحدد أسباب الوفاة بعد، بوشرت التحقيقات لكشف الملابسات.
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مخيم

بقبعرين

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