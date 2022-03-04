لبنان

عون استقبل سفيرة أوستراليا في زيارة وداعية

Lebanon 24
04-03-2022 | 06:39
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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، سفيرة أوستراليا لدى لبنان ريبيكا غريندلي في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامها الديبلوماسية.
المصدر: الوكالة الوطنية
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ميشال عون

سفيرة أوستراليا

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