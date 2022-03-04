لبنان

معوض: معركة الشمال الثالثة لإسقاط منظومة الميليشيا والمافيا

Lebanon 24
04-03-2022 | 06:38
A-
A+
Doc-P-926467-637819981157905051.jpg
Doc-P-926467-637819981157905051.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد رئيس "حركة الاستقلال" النائب المستقيل ميشال معوض ان معركة الشمال الثالثة هي معركة كل لبنان لإسقاط منظومة الميليشيا والمافيا.

وقال معوض بعد استقباله المرشح مجد حرب في دارته في زغرتا: لقاؤنا اليوم هو لقاء تأسيسي ليس فقط لتحالف انتخابي بل لشراكة استراتيجية على مستوى النضال الوطني، لنسترجع وطننا المخطوف من منظومة الميليشيا والمافيا، من منظومة السلاح والفساد، شراكة استراتيجية على المستوى النيابي، على مستوى الشمال وعلى المستوى السياسي والانمائي، لنستطيع ان نسحب الشرعية الشعبية عمّن يغطي سلاح ومشروع حزب الله. وأود التذكير ان هناك رأسين مسيحيين في هذه الدائرة يغطيان مشروع حزب الله، والمشروع الشمالي هو لكسر احتكار أحزاب السلطة الذين على مدى سنوات تمسكوا ليس فقط بقرار الناس بهذه الدائرة، تمسّكوا بحياتهم ومستقبلهم وانمائهم".

وشدد معوض على "أننا سنكمل بلائحة فيها قوى سياسية وقوى ثورية، سنكمل بالمواجهة الاساسية وهي مواجهة الميليشيا والمافيا حتى يستعيد لبنان سيادته وهويته وحقوق الناس".

من جهته، قال حرب: اجتمعنا وتحدثنا بمبادىء وبمواجهة من أمّن الغطاء للاحتلال ومن استفاد من الاحتلال لتأمين مصالحه على حساب الشعب اللبناني، وجمعتنا المبادئ والباقي تفاصيل ويدنا ممدوة للجميع".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:08 | 2022-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:48 | 2022-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:47 | 2022-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:18 | 2022-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:29 | 2022-03-04
13:01 | 2022-03-04
13:33 | 2022-03-04
13:21 | 2022-03-04
13:15 | 2022-03-04
12:57 | 2022-03-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website