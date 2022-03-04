معوض: معركة الشمال الثالثة لإسقاط منظومة الميليشيا والمافيا

أكد رئيس "حركة الاستقلال" النائب المستقيل ميشال معوض ان معركة الشمال الثالثة هي معركة كل لبنان لإسقاط منظومة الميليشيا والمافيا.وقال معوض بعد استقباله المرشح مجد حرب في دارته في زغرتا: لقاؤنا اليوم هو لقاء تأسيسي ليس فقط لتحالف انتخابي بل لشراكة استراتيجية على مستوى النضال الوطني، لنسترجع وطننا المخطوف من منظومة الميليشيا والمافيا، من منظومة السلاح والفساد، شراكة استراتيجية على المستوى النيابي، على مستوى الشمال وعلى المستوى السياسي والانمائي، لنستطيع ان نسحب الشرعية الشعبية عمّن يغطي سلاح ومشروع حزب الله. وأود التذكير ان هناك رأسين مسيحيين في هذه الدائرة يغطيان مشروع حزب الله، والمشروع الشمالي هو لكسر احتكار أحزاب السلطة الذين على مدى سنوات تمسكوا ليس فقط بقرار الناس بهذه الدائرة، تمسّكوا بحياتهم ومستقبلهم وانمائهم".وشدد معوض على "أننا سنكمل بلائحة فيها قوى سياسية وقوى ثورية، سنكمل بالمواجهة الاساسية وهي مواجهة الميليشيا والمافيا حتى يستعيد لبنان سيادته وهويته وحقوق الناس".من جهته، قال حرب: اجتمعنا وتحدثنا بمبادىء وبمواجهة من أمّن الغطاء للاحتلال ومن استفاد من الاحتلال لتأمين مصالحه على حساب الشعب اللبناني، وجمعتنا المبادئ والباقي تفاصيل ويدنا ممدوة للجميع".