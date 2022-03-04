لبنان

قرارٌ جديد من وزير الصناعة.. ما هو؟

Lebanon 24
04-03-2022 | 07:15
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أصدر وزير الصناعة جورج بوشكيان قراراً نصّ على "ادراج المرسوم رقم 8987 تاريخ 19-9-2012 (مكافحة أسوأ أشكال عمالة الأطفال) ولا سيما المادة 9 منه والجدولين 1 و 2 الملحقين به كشرط أساسي ضمن المادة الثانية من قرارات الترخيص لكافة المصانع".
 
 
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