قرارٌ جديد من وزير الصناعة.. ما هو؟

أصدر وزير الصناعة جورج بوشكيان قراراً نصّ على "ادراج المرسوم رقم 8987 تاريخ 19-9-2012 (مكافحة أسوأ أشكال عمالة الأطفال) ولا سيما المادة 9 منه والجدولين 1 و 2 الملحقين به كشرط أساسي ضمن المادة الثانية من قرارات الترخيص لكافة المصانع".