عصابة تزوير عملات بقبضة "المعلومات"

أوقفت دورية من شعبة المعلومات عصابة تزوير عملات على طريق شكا-كفريا من بين أفرادها أحد المطلوبين بتهمة التزوير حيث تم ضبط مبلغ كبير من العملة الصعبة داخل سيارتهم وهي من نوع BMX5.



وتم تسليمهم لفصيلة درك شكا لاتخاذ الاجراءات اللازمة.