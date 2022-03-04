لبنان

عصابة تزوير عملات بقبضة "المعلومات"

Lebanon 24
04-03-2022 | 07:22
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 أوقفت دورية من شعبة المعلومات عصابة تزوير عملات على طريق شكا-كفريا من بين أفرادها أحد المطلوبين بتهمة التزوير حيث تم ضبط مبلغ كبير من العملة الصعبة داخل سيارتهم وهي من نوع BMX5.

وتم تسليمهم لفصيلة درك شكا لاتخاذ الاجراءات اللازمة.
المصدر: الوكالة الوطنية
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شكا

تزوير عملات

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