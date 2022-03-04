عون: لبنان ضد أي عمل حربي

وأضاف عون خلال استقباله وفد الاتحاد الاوروبي: "توسّل السبل السلمية لمعالجة النزاعات بين الدول يبقى البديل عن العنف والعمليات العسكرية الخطيرة".



أما سفير الإتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف، فقال بعد لقائه عون: "نشكر لبنان على موقفه من الأزمة في اوكرانيا ونقدّر بقائه وفياً لمبادئ عدم اللجوء الى القوة لتسوية النزاعات".

قال رئيس الجمهورية ميشال عون إنّ "لبنان ضد أي عمل حربي، والعودة الى خيار التفاوض هو الأفضل في حل النزاع القائم بين روسيا واوكرانيا".