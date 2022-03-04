تصريحٌ جديد لوزير الداخلية عن الإنتخابات.. هذا ما أعلنه

أكّد وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي أنه "ضد تأجيل الانتخابات ومع إجرائها في موعدها".

وفي حديث له عبر قناة الـ"MTV" قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء، اليوم في قصر بعبدا، لفت المولوي إلى أن "تطبيق الميغاسنتر يحتاج إلى وقت وإلى أموال وهذا غير متوفّر"، وأردف: "أنا ما عم بشتغل سياسة بل أقول ما يمكن فعله".

ووفقاً للـ"MTV"، فإنّ "مولوي تواصل مع هيئة أوجيرو، ويقول إنّ الميغاسنتر بحاجة إلى معدّات من الخارج وإلى فايبر أوبتك".