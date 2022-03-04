لبنان

اطلاق مشروع النقل المستدام المنخفض الانبعاثات في جبيل

Lebanon 24
04-03-2022 | 07:50
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أطلق برنامج الأمم المتحدة "UNDP" في اجتماع عبر تطبيق "ZOOM"، شارك فيه رئيس بلدية جبيل وسام زعرور، "المشروع اللبناني للنقل المستدام المنخفض الانبعاثات" (Lebanon Sustainable Low-emission transport systems) الممول من المرفأ البيئي العالمي (Global environment facility) بالتعاون وزارات الطاقة والمياه والبيئة والداخلية والبلديات والنقل العام وكهرباء لبنان وبلدية جبيل وغيرها.
 
واعلنت بلدية جبيل في بيان ان المشروع وضع استراتيجيات عدة ترتكز على "استخدام الطاقة المتجددة المنخفضة الانبعاثات والصديقة للبيئة في قطاع النقل المشترك، والتشجيع على التنقل من دون استخدام الوسائل التي تعتمد على الوقود، وقد اختارت الـ"UNDP" مدينة جبيل لاطلاق مشروع "SOLAR POWERED-ELECTRIC PUBLIC BUS" الذي سيتم من خلاله تركيب نظام طاقة شمسية لمبنى البلدية، يتم استخدامها لشحن الباص المخصص للنقل المشترك في المدينة. وتم اختيار مدينة جبيل دون سواها من المدن بسبب الاهتمام والجهود التي تبذلها البلدية للحفاظ على البيئة، بدءا من نقل الناس مجانا في المدينة عبر سيارات "النافيت" الكهربائية، وصولا الى استبدال المصابيح الكهربائية بمصابيح على الطاقة الشمسية".
المصدر: الوكالة الوطنية

لبنان

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