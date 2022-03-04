سلام عقد سلسة اجتماعات للبحث في تحصين الامن الغذائي

عقد وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام اليوم في مكتبه في الوزارة سلسلة اجتماعات خصصها لتحصين الامن الغذائي، في اطار التعاون مع المجتمع الدولي.

وشارك في هذه الاجتماعات ممثلون للبنك الدولي والبنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية. وقد ابدوا كل التعاون والدعم لوضع برنامج طارئ بالتنسيق مع الوزارة للتخفيف من تداعيات الازمة الراهنة من حيث تأمين المواد الغذائية وخصوصا المواد الاساسية منها.